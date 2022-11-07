«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

С недавних пор сервис «Яндекс Такси» предложил своим пользователям возможность экономить на поездках. Можно вызвать машину за обычную цену, если ехать нужно срочно, или подождать 10-15 минут, чтобы прокатиться на 20-25% дешевле. Само собой, водители оказались далеко не в восторге от этого нововведения.
Схема заказа такси со скидкой выглядит так: заказ предлагается ближайшим к пассажиру водителям по цепочке с 15-минутной подачей, а при отказе взять заказ снижается активность, что негативно влияет на последующие заказы и бонусы. Со стороны водителей ситуация усугубляется тем, что заработок с таких заказов меньше, чем с обычных, и они появляются в неудобный момент — когда текущая поездка ещё не завершена. Водители придумали, как можно не получать такие заказы, не теряя в активности, они делятся друг с другом таким лайфхаком:
- Принял заказ, приехал к пассажиру, вышел с линии (то есть указал, что не работаешь) или отключил интернет на смартфоне
- Доехал до места назначения, припарковался, высадил пассажира, снова вернулся на линию (или включил интернет)
Такой лайфхак позволяет водителям отказываться от заказов со скидками, при которых пассажирам нужно дольше ждать машину. Кроме того, из-за отсутствия машин на линии цены на поездки становятся выше, так как действует повышающий коэффициент, что тоже положительно влияет на заработке водителей. Плохо только пассажирам — им приходится платить за поездки в несколько раз дороже.