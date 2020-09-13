





Привет, читатели Айгайдс. Ровно год назад мы с вами отмечали десятилетие нашего сайта, а сегодня у нас хоть и не круглая дата, но все-таки очередной День рождения проекта. Если задуматься, мы прошли очень большой путь от форума для пользователей техники Apple к одному из популярнейших российских медиа о гаджетах и технологиях. Мы очень рады быть полезными и интересными, каждый день находить для вас актуальные новости, рассказывать о важных событиях индустрии, советовать классные гаджеты и писать полезные инструкции, лайфхаки и гайды. Впрочем, как это обычно бывает, мы не хотим останавливаться на достигнутом и каждый год стараемся ставить перед собой новые цели, становиться лучше и полезнее.2020 оказался непростым годом, поскольку пандемия оказала огромное влияние не только на всю нашу повседневную жизнь, но также и значительно повлияла на технологическую индустрию. Отмены крупнейших выставок и офлайн мероприятий, сдвинутые сроки запусков устройств, а вместе с тем война американского правительства с Huawei, начало противостояния Apple и Epic, споры насчет TikTok — год выдался очень богатым на не самые приятные, но значимые события рынка гаджетов и технологий. За всем этим мы пристально следили вместе с вами, наши читатели, и надеемся, что приближающийся 2021 год окажется не менее интересным и насыщенным, но только на приятные события, запуски классных технологий и отличных устройств.Ну, а пока, мы хотели бы послушать не только ваши поздравления, но также и пожелания для нашего нового двенадцатого года жизни. Рассказывайте, что вы хотели бы видеть от нас в будущем, какие изменения ждете на Айгайдс или какого контента вам не хватает. Обещаем прислушаться ко всем, становиться лучше и полезнее для вас, наши читатели.