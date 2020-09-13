NVIDIA готова купить разработчика процессоров ARM

По данным The Wall Street Journal и Financial Times, NVIDIA собирается объявить о покупке компании ARM у японского холдинга SoftBank. Сделка может быть анонсирована 14 сентября.

SoftBank приобрёл ARM в 2016 году за 32 миллиарда долларов и теперь готов избавиться от этой компании за 40 миллиардов долларов. В то время капитализация NVIDIA составляла примерно столько же, как у ARM, а сейчас NVIDIA оценивается приблизительно в 300 миллиардов долларов.

Слухи о возможной продаже ARM появились в июле 2020 года. Тогда отмечалось, что в приобретении этой компании заинтересована в том числе Apple. Источники Bloomberg утверждают, что сделка может стать предметом жалоб со стороны Samsung, Apple, Qualcomm, Broadcom, Intel и Huawei и рискует сорваться из-за вмешательства антимонопольных органов.

ARM — британский производитель ядер для мобильных процессоров. Фактически эта компания является монополистом на рынке, чипы с её ядрами используются почти во всех современных смартфонах, планшетах, телевизионных приставках, смарт-часах и некоторых других типах устройств. Кроме того, Qualcomm выпускает процессоры с ядрами ARM для ноутбуков, и в скором времени аналогичные чипы для Mac начнёт производить Apple.


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