





Несмотря на то, что в последние месяцы об Apple Car не было много слухов, работа над проектом продолжается. Ранее стало известно о смене руководства, а теперь DigiTimes поделилось предполагаемыми подробностями о разработке беспилотника в Купертино.Сообщается, что Apple ведет предварительные переговоры о сотрудничестве с известными поставщиками автомобильной электроники, а также продолжает нанимать новых сотрудников из Tesla и других автокомпаний. Все текущие обсуждения выглядят следующем образом, Apple детализирует свои требования и запрашивает у поставщиков информацию о стоимости и других деталях.DigiTimes утверждает, что Apple работает над проектом завода в США. Для этого существует производственный план с предварительными техническими характеристиками. TSMC работает с Apple над чипом для автопилота в своем отделе исследований и разработки. Помимо этого, упоминается сотрудничество с STMicroelectronics для дальнейшей разработки преобразования нитрида галлия (GaN), которая будет использоваться в гибридных зарядных устройствах.Согласно заявлениям DigiTimes, купертиновцы представят Apple Car в 2024–2025 годах, а представители отрасли по производству компонентов сообщают, что яблочное авто похоже на Tesla. Больше подробностей нам обещают в 2021 году. Ранее аналогичные сроки называл аналитик Минг-Чи Куо.