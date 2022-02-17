





Голосовой помощник «Маруся» с помощью экспертов образовательной платформы Skillbox научилась задавать пользователям вопросы для самопознания. Эксперты курса «Кто я и чего хочу» направления «Психология» разработали скрипты, которые помогут в проведении ежедневных психологических практик и стабилизируют эмоциональное состояние пользователя. Теперь «Маруся» может поделиться прикладными навыками образовательной программы, чтобы пользователи в любой момент могли порефлексировать на тему собственных ценностей, потребностей и эмоций в компании искусственного интеллекта.Образовательная платформа Skillbox запустила направление «Психология» в августе 2021 года. Компания впервые отошла от профессионального обучения hard-скиллам в пользу метанавыков, которые помогают в профессиональном и личном развитии слушателей.Теперь профессиональные психологи-эксперты Skillbox вышли за рамки образовательной платформы и обучили голосового помощника «Марусю» новому навыку. Пользователи с помощью искусственного интеллекта могут ежедневно проходить практики самопознания, определять свои настоящие желания и замечать собственные эмоции. Компании интегрировали новые скрипты в алгоритмы нейросети — практики базируются на программе курса «Кто я и чего хочу», который предлагает направление «Психология».Начать диалог можно с фраз «Маруся, хочу познакомиться с собой», «Маруся, помоги понять себя», а также с просьбы «Маруся, запусти важные вопросы к себе». При первом запуске «Маруся» объяснит, чем полезна практика самопознания и подробнее расскажет о ее задачах. В дальнейшем пользователю необходимо авторизоваться в единой учетной записи VK ID, чтобы получать каждый раз новые вопросы для анализа собственных мыслей и желаний. Подключение к VK ID также позволяет вызвать команду «Помощь», благодаря которой можно получить детальные правила пользования скиллом.Эксперты разработали более 30 уникальных вопросов, в числе которых «Какой отдых для себя вы запланировали на сегодня?», «Как часто вы позволяете себе мечтать?» или «Что делает вас особенным, уникальным?». При этом «Маруся» не требует ответа — она посоветует поразмышлять и записать свои мысли, а также даст подсказку, почему важна рефлексия на ту или иную тему. В зависимости от времени суток вопросы будут меняться. Так, до обеда, с 03:00 до 14:00, помощник предложит подумать, чем себя порадовать, а вечером узнает, за что пользователь хвалит себя и кому благодарен.«В современном мире мы буквально окружены гаджетами: искусственный интеллект управляет нашим домом, встречает нас по дороге на работу и помогает организовать досуг. Но в этом списке совсем не остается места для себя — времени для оценки своих собственных желаний, чувств и эмоций. Наш совместный проект с Марусей сможет напомнить каждому, как важна остановка и рефлексия. Для этого не нужно менять свой образ жизни — технологии могут помочь и в познании себя. Это уникальный проект, который направлен на проработку личных навыков и обретение психологических скиллов для повседневной жизни и работы», — комментирует Александра Нечаева, руководитель направления «Психология», Skillbox.Новый навык доступен в приложении голосового помощника, в социальной сети «ВКонтакте», в умных колонках «Капсула» и «Капсула Мини», в «Почте Mail.ru» и на других устройствах, поддерживающих «Марусю». Если пользователь пропускает этап авторизации, то вопросы будут производиться в режиме ротации — для их переключения необходимо попросить «Марусю» включить следующий. При входе в систему помощник будет запоминать практики и подбирать новые темы.