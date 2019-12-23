«Перечень технически сложных товаров и российских программ, которые должны быть на них предварительно установлены, будет утвержден правительством. Поправленный закон не запрещает устанавливать зарубежные программы, в том числе происходящие из государств ЕАЭС. Цель закона – дать российским потребителям возможность использовать устройства сразу после покупки», — сообщил руководитель направления «Центр компетенций цифровой трансформации ЕАЭС» Аналитического центра Анатолий Шелудяков.