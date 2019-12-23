Представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря выступили против закона о предустановке российского программного обеспечения на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на копию протокола совещания.
По мнению представителей Казахстана, Белоруссии и Киргизии, закон противоречит договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России, а также препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.
Напомним, закон был подписан 2 декабря президентом РФ, его действие вступит в силу 1 июля 2020 года. Страны ЕАЭС уверены, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.
По мнению представителей Казахстана, Белоруссии и Киргизии, закон противоречит договору о союзе, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» и могут ограничить оборот технически сложных товаров из других стран ЕАЭС в России, а также препятствовать функционированию внутреннего рынка союза.
Напомним, закон был подписан 2 декабря президентом РФ, его действие вступит в силу 1 июля 2020 года. Страны ЕАЭС уверены, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.
«Перечень технически сложных товаров и российских программ, которые должны быть на них предварительно установлены, будет утвержден правительством. Поправленный закон не запрещает устанавливать зарубежные программы, в том числе происходящие из государств ЕАЭС. Цель закона – дать российским потребителям возможность использовать устройства сразу после покупки», — сообщил руководитель направления «Центр компетенций цифровой трансформации ЕАЭС» Аналитического центра Анатолий Шелудяков.
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