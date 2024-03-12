Производители российской электроники просят замедлить закупку импортной техники

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Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro и другие) считает, что спрос на иностранную технику препятствует продвижению отечественных производителей на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».В связи с этим российские производители электроники обратились в Минпромторг с просьбой ограничить закупки иностранной техники. Как сообщает источник, некоторые госкомпании проводят тендеры на «работы» или «услуги» по установке, но не на саму покупку оборудования — техника используется зарубежная. На конец 2023 года отмечается рост таких проектов на 10 %, а значит отечественные вендоры лишаются эквивалентной прибыли.По словам главы РосСХД Олега Изумрудова, схема с обходом правил закупки под видом «услуг» известна и чаще всего используется в сфере серверного и коммуникационного оборудования. Так заявители избегают налога на имущество, поскольку «приобретаемое» оборудование не становится на баланс, что считается нарушением действующего закона.По правилам при госзакупках радиоэлектроники, если на тендер претендует хотя бы один российский производитель из реестра Минпромторга, заказчик обязан отклонить другие заявки.