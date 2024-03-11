От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Несмотря на уход с российского рынка, часть брендов электроники направляют все больше финансов на раскрутку своих продуктов. Делают они это осторожно — через блогеров и третьих лиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».По сообщению источника, рекламная активность таких брендов как Samsung, Xiaomi, Honor и Acer приблизилась к показателям 2021 года, когда компании прекратили прямые поставки товаров в Россию. Понимая, что продукция по-прежнему пользуется популярностью, и так или иначе попадает в руки покупателям, бюджеты на рекламу выделяются все в больших объемах.Собеседник «Ъ» подтверждает — продвижение осуществляется через блогеров, ретейлеров, дистрибуторов и маркетплейсы из-за риска попасть под санкции. Так упоминание брендов в 2023 году составило 65–100% от тех цифр, что были зафиксированы в 2021 году.