Названы цены на российский Solaris 2024 года

Фото: AGR
В сети появилась информация о розничных ценах новых автомобилей марки Solaris, пришедших на смену Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Цифры на уровне начальных версий китайских седанов.
Ранее мы писали, что питерские заводы, ранее собиравшие локализованные южнокорейские автомобили Hyundai и Kia, перезапускаются, чтобы продолжить с того же места. Самые популярные среди россиян «бюджетки» было решено объединить под единый бренд Solaris и выпускать с таким шильдиком три авто: седан, хэтчбэк и кроссовер.
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Изначально ценники опубликовал Mash и они выглядели очень грустными: издание утверждало, что седаны будут продаваться от 2,4 млн рублей. Однако позже слухи опровергли: инсайдерский портал «Автопоток» выложил таблицу с ценами на будущие седаны:
Фото: Автопоток
На данный момент известно, что до конца недели к одному из дилеров Hyundai в Санкт-Петербурге отправится партия из 15 седанов Solaris, собранных в 2024 году. Официальные цены производитель пока не озвучивал.