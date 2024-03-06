Создана новая российская ОС для смартфонов и планшетов

Фото: VK-группа Ред Софт
Компания «Ред Софт» представила новую продуктовую линейку, в которую вошла в том числе операционная система «Ред ОС М». Она, как и Android, основана на AOSP (Android Open Source Project).
Презентация этих ОС прошла во Владимирском государственном университете, куда с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Его сопровождал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
На основе операционной системы «Ред ОС М» были показаны возможности мобильного рабочего места госслужащего со всеми необходимыми приложениями. Демонстрация работы проводилась на примере планшета МВК-Т2101 от российской компании «БайтЭрг».
Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов рассказал, что «Ред ОС М» создаётся в качестве решения, которое будет использоваться в смартфонах и планшетах, предназначенных для органов государственной власти и госкорпораций. В этом сегменте сейчас довольно большая конкуренция, поскольку отечественные устройства и софт обладают более высоким приоритетом на госзакупках, чем иностранные.
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