Холдинг Alphabet (куда входит Google) объявил о закрытии Project Loon. Целью этого проекта было обеспечение удалённых регионов мира дешёвым, скоростным и надёжным доступом в интернет.
Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт рассказал, что решение о закрытии проекта было принято из-за излишне высоких затрат, неспособности разработать устойчивую бизнес-модель и отсутствия достаточного количества партнёров, желающих поддержать инициативу.
Для распространения интернета разработчики Project Loon избрали очень оригинальное решение — аэростаты, курсирующие в нескольких километрах от поверхности Земли. Совсем недавно над Африкой было запущено ещё несколько десятков аэростатов с улучшенной системой навигации, которая позволила контролировать передвижение воздушных шаров.
«Мы привлекли ряд партнёров для этого проекта, но не смогли снизить затраты до такого уровня, который позволил бы построить долгосрочный и устойчивый бизнес. Разработка таких инновационных технологий очень рискованна, но от этого мне не легче сообщать новости о закрытии проекта», — написал Аластер Вестгарт в Medium.
Project Loon просуществовал около 8 лет. Он был открыт в 2012 году, но с того времени разработчики так и не смогли запустить его в эксплуатацию.
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Вот если бы он позволил увеличить и стабилизировать скорость передачи данных скажем для ударных беспилотников, тогда да, деньги полились бы рекой.)