





Компания Google продолжает развивать свою платформу для автомобилей и готовится к выпускe обновления, которое станет крупнейшим за всю историю существования Android Auto.Сайт AutoEvolution рассказал, чего стоит ожидать от Android Auto 6.0 и какие новведения этот апдейт принесёт автовладельцам.Пользователи автомобильных систем на базе Android Auto смогут устанавливать и менять обои с фоновым изображением на экране. В системе Apple CarPlay такая возможность появилась минувшей осенью с выпуском iOS 14.В Google Assistant будет добавлена поддержка множества новых команд, в том числе для быстрого запуска приложения и автоматизированного выполнения некоторых действий. Благодаря этому станет намного проще взаимодействовать с автомобильной системой голосовыми командами, не отвлекаясь на смартфон.В Android Auto 6 также будет изменён интерфейс и устранены различные недоработки. Например, появится предупреждение о том, что-то или иное приложение не может соединиться с сервером через VPN, будет расширена поддержка тёмной темы оформления в сторонних приложениях и устранены проблемы, которые вызывают внезапные прерывания музыки в Spotify и рассоединение со смартфоном при низком заряде аккумулятора.