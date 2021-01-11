Энтузиасты с сайта XDA Developers выпустили прошивки на базе Android 11 для шести очень старых смартфонов: OnePlus One, Google Nexus 5, Sony Xperia SP, Xperia T, Xperia TX и Xperia V. В основе прошивок лежит неофициальный порт LineageOS 18.1.
OnePlus One и Google Nexus 5 изначально работали на Android 4.4 KitKat, а последняя версия Android, которая была доступна им официально — 6.0. Перечисленные смартфоны Sony выпускались в продажу примерно 8 лет назад с Android 4.1 или 4.0 и успели обновиться лишь до Android 4.3, после чего производитель навсегда забыл о них.
Все эти модели настолько древние по современным меркам, что их начинка явно не рассчитана на работу с Android 11. Поэтому некоторые возможности, в том числе очень важные, после обновления откажутся функционировать, также есть риск повредить системные файлы без возможности восстановления и привести смартфон в полную негодность.
В любом случае, благодаря LineageOS 18.1 эти смартфоны получают новейшие патчи безопасности и фреймворк, который позволяет запускать новейшие игры и приложения, не совместимые со старыми версиями Android. Несмотря на все недостатки, некоторым пользователям могут пригодиться эти прошивки. Для их установки потребуется кастомное рекавери. Если вы не знаете, что это такое и у вас нет опыта в подобных вещах, лучше не рисковать и не обновлять смартфоны вручную.
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Ян, ну так дело не пойдет))
>Ведроводы: наши смартфоны 2010 года обновляются гыыы! Йаблоку такое не светит!11
В стиле Кузнецова — заголовок дезинформация. Энтузиасты создали и "обновились" — две большие разницы.