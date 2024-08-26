Прокуратура Парижа раскрыла причины задержания Павла Дурова

Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;

Отказ передачи по запросу правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения и использования расследования;

Соучастие в хранении порнографического контента с несвершеннолетними;

Соучастие в распространении наркотиков;

Соучастие в киберпреступлениях;

Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок;

Создание организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет;

Отмывание денег, полученных преступным путем;

Предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

Незаконное предоставление средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности;

Незаконный импорт средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности.

Спустя 48 часов после задержания Павла Дурова прокуратура Парижа раскрыла первые подробности о его причине. Основателя Telegram связывают с 12 преступлениями, но самое интересное, что в нём фигурирует анонимное лицо, а само дело было возбуждено ещё 8 июля.По версии властей, Дуров может быть связан со следующими преступлениями:Пока Дурова только допрашивают в рамках этого расследования. Однако с каждым днём оно становится всё более запутанным. Официальный срок содержания главы Telegram под стражей истекает 28 августа. Пока неясно, вынесет ли суд какое-либо решение о его аресте, но отпускать Дурова жандармы пока не планируют.