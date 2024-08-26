Прокуратура Парижа раскрыла причины задержания Павла Дурова

Спустя 48 часов после задержания Павла Дурова прокуратура Парижа раскрыла первые подробности о его причине. Основателя Telegram связывают с 12 преступлениями, но самое интересное, что в нём фигурирует анонимное лицо, а само дело было возбуждено ещё 8 июля.
По версии властей, Дуров может быть связан со следующими преступлениями:
- Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;
- Отказ передачи по запросу правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения и использования расследования;
- Соучастие в хранении порнографического контента с несвершеннолетними;
- Соучастие в распространении наркотиков;
- Соучастие в киберпреступлениях;
- Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок;
- Создание организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет;
- Отмывание денег, полученных преступным путем;
- Предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;
- Незаконное предоставление средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности;
- Незаконный импорт средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности.
Пока Дурова только допрашивают в рамках этого расследования. Однако с каждым днём оно становится всё более запутанным. Официальный срок содержания главы Telegram под стражей истекает 28 августа. Пока неясно, вынесет ли суд какое-либо решение о его аресте, но отпускать Дурова жандармы пока не планируют.