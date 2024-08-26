Прокуратура Парижа раскрыла причины задержания Павла Дурова

Фархад
Saul

Спустя 48 часов после задержания Павла Дурова прокуратура Парижа раскрыла первые подробности о его причине. Основателя Telegram связывают с 12 преступлениями, но самое интересное, что в нём фигурирует анонимное лицо, а само дело было возбуждено ещё 8 июля.

По версии властей, Дуров может быть связан со следующими преступлениями:

  • Соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп;
  • Отказ передачи по запросу правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения и использования расследования;
  • Соучастие в хранении порнографического контента с несвершеннолетними;
  • Соучастие в распространении наркотиков;
  • Соучастие в киберпреступлениях;
  • Соучастие в мошенничестве в составе организованных преступных группировок;
  • Создание организованной группы с целью совершения преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее пяти лет;
  • Отмывание денег, полученных преступным путем;
  • Предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;
  • Незаконное предоставление средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности;
  • Незаконный импорт средств криптографии сверх необходимых для обеспечения конфиденциальности.

Tribunal

Пока Дурова только допрашивают в рамках этого расследования. Однако с каждым днём оно становится всё более запутанным. Официальный срок содержания главы Telegram под стражей истекает 28 августа. Пока неясно, вынесет ли суд какое-либо решение о его аресте, но отпускать Дурова жандармы пока не планируют.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В Кремле прокомментировали задержание Павла Дурова
Telegram впервые прокомментировал задержание Павла Дурова
#FREEPAVEL: мировая реакция на арест Павла Дурова. Кому это выгодно и кто за этим стоит

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

GSmirnov
+623
GSmirnov
Обожаю ваш сайт с вашими изображениями
27 минут назад
#
GSmirnov
+623
GSmirnov GSmirnov
О. Картинку не прикрепить оказывается. А что случилось?
27 минут назад
#
GSmirnov
+623
GSmirnov GSmirnov
Еще мельче текст можете выкладывать? А то под лупой еще можно разобрать
26 минут назад
#

Читайте также