Sony подтвердила, что этим летом закрывает свой цифровой магазин игр для таких консолей, как PlayStation 3, Portable и Vita: купить игры для первых двух приставок не получится уже со 2 июля, на более новую Vita — с 27 августа. При этом доступ к уже купленным проектам сохранится, также можно будет запускать игры с дисков.

И теперь издание VGC подсчитало, какое количество игр канет в лету — оказалось, что на консолях было доступно суммарно более 2200 игр. Кроме того, есть 138 проектов, которые не выходили больше нигде, даже в виде ремастеров: иными словами, оценить эти игры можно только на консолях выше, и купить их цифровые копии летом уже не получится.

С полным списком таких эксклюзивов можно ознакомиться ниже:



И хотя мы не поддерживаем пиратство, стоит отметить, что все консоли выше взломаны, и возможность найти эти игры на торрентах останется. Так же не стоит забывать про эмулятор PlayStation 3 для ПК, который уже научился без проблем запускать даже продвинутые 3D-игры для этой консоли.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Revealed: The 138 PlayStation games that won’t be available anywhere after store closures Revealed: The 138 PlayStation games that won’t be available anywhere after store closures

Ссылки по теме:

Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО Google вновь копирует Apple: приложениям на Android будет запрещено видеть установленное на смартфоне ПО

Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов Windows 10 станет стабильнее: в системе изменят принцип работы сторонних драйверов

Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня Intel забыла выпустить драйвера для своих новых процессоров. Они продаются уже три дня