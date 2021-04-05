





Sony подтвердила, что этим летом закрывает свой цифровой магазин игр для таких консолей, как PlayStation 3, Portable и Vita: купить игры для первых двух приставок не получится уже со 2 июля, на более новую Vita — с 27 августа. При этом доступ к уже купленным проектам сохранится, также можно будет запускать игры с дисков.И теперь издание VGC подсчитало, какое количество игр канет в лету — оказалось, что на консолях было доступно суммарно более 2200 игр. Кроме того, есть 138 проектов, которые не выходили больше нигде, даже в виде ремастеров: иными словами, оценить эти игры можно только на консолях выше, и купить их цифровые копии летом уже не получится.С полным списком таких эксклюзивов можно ознакомиться ниже:И хотя мы не поддерживаем пиратство, стоит отметить, что все консоли выше взломаны, и возможность найти эти игры на торрентах останется. Так же не стоит забывать про эмулятор PlayStation 3 для ПК, который уже научился без проблем запускать даже продвинутые 3D-игры для этой консоли.