Прошлогодние флагманы Samsung получили крупное обновление One UI

Компания Samsung выпустила обновление One UI 6.1.1 для флагманских смартфонов, появившихся в продаже в 2023 году. Апдейт начал прилетать на модельный ряд Galaxy S23, а также на складные аппараты Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5.
Прошивка весит около 2,4 ГБ и добавляет смартфонам патч безопасности за сентябрь 2024 года, а также дополнительные ИИ-функции при работе с текстами, фотографиями и поиском. Кроме того, появляется новый способ отвечать на звонки — можно просто нажать на кнопку приёма вызова вместо того, чтобы тянуть её по экрану. Апдейт уже появился в Южной Корее и некоторых других странах, в скором времени начнётся его глобальное распространение.
Ранее то же обновление получили актуальные флагманские модели текущего года выпуска: все версии Galaxy S24, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6. В настоящее время Samsung тестирует ещё более крупный апдейт One UI 7.0 на базе Android 15. Ожидается, что его релиз состоится в октябре, и в первую очередь его будут получать свежие флагманы, а затем его адаптируют для более старых и менее дорогих моделей, в том числе из популярнейшей серии Galaxy A.
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