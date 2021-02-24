





Уже совсем скоро, 15 марта, выйдут новые процессоры Intel 11-ого поколения (Rocket Lake-S). Они интересны тем, что спустя почти 5 лет компания наконец-то переводит свои десктопные CPU на новую архитектуру Cypress Cove, добавляя к тому же поддержку PCIe 4.0.С учетом того, что до середины марта осталось всего несколько недель, не удивительно, что в интернете стало появляться все больше тестов новинок. Так, засветился процессор Core i9-11900K, который должен стать флагманом новой линейки. Он имеет 8 ядер и 16 потоков, частоту до 4.7 ГГц на все ядра и до 5.3 ГГц на одно ядро. В тестах новинка работала в номинальном режиме на плате ASUS ROG Maximus XII Extreme (чипсет Z490), при этом объем ОЗУ составлял 32 ГБ на частоте в 3200 МГц — теперь для Rocket Lake это не является разгоном, для них это гарантированная частота работы памяти.В итоге процессор побил все рекорды в одноядерном тесте CPU-Z, набрав в нем 716 баллов и обогнав своего предшественника, 10-ядерного Core i9-10900K, на внушительные 22%. Более того, новый флагман Intel сумел обойти по этому показателю и своих прямых конкурентов, топовых AMD Ryzen 5000 — здесь превосходство составляет 5-7%.Однако по многоядерной производительности все несколько хуже: да, Core i9-11900K оказывается на уровне непосредственного конкурента в лице 8-ядерного Ryzen 7 5800X, однако 12- и тем более 16-ядерные Ryzen 5000 все же ощутимо быстрее. Впрочем, такое число ядер в большинстве пользовательских задач не нужно, а в играх, где нередко до сих пор важна одноядерная производительность, новый флагман Intel скорее всего покажет себя с наилучшей стороны.