





Буквально через пару месяцев после старта продаж iPhone 12 mini был назван сразу несколькими аналитиками самым провальным смартфоном в новой линейке Apple. Даже ходили слухи о том, что компания прекратит его производство во втором квартале этого года.Однако по данным исследовательской компании Omdia, составившей рейтинг самых продаваемых смартфонов прошлого года, это и близко не так: iPhone 12 mini занял в нем 10-ое место с продажами в 14.5 миллионов штук. На первом месте в рейтинге популярный и многими любимый за соотношение цены и качества iPhone 11 — он продался количеством почти в 65 миллионов штук.Что интересно, в топ-10 не попала другая модель новой линейки Apple, iPhone 12 Pro — видимо, пользователи посчитали iPhone 12 более интересным выбором. Что касается остальных производителей, то в десятку попала Samsung с тремя моделями Galaxy A-серии, а также Xiaomi с Redmi Note 9 Pro на девятом месте.