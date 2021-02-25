Уже сегодня выходит новая среднеуровневая видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060, которая интересна антимайнинговым механизмом и объемом памяти, который больше, чем у игрового топа RTX 3080. С учетом того, что некоторые американские магазины выставили на часть версий рекомендуемые Nvidia ценники в 330 долларов, есть шанс, что мы действительно увидим новинку в продаже по адекватной стоимости.

Поэтому интересно узнать ее реальный уровень производительности, и первыми тестами делится ресурс Videocardz. Новинка была протестирована сразу во множестве различных 3DMark, что позволяет сравнить ее с конкурентами. Как и следовало ожидать, предшественница безнадежно отстала, и реальный уровень производительности RTX 3060 — около RTX 2060 Super и RTX 2070.



При этом следующая по мощности видеокарта, RTX 3060 Ti, почти на 40% быстрее, то есть конкурировать они никак не будут. Что также интересно, предыдущий топ AMD, Radeon RX 5700 XT, на 13% быстрее. То есть новая RX 6700 XT будет играть в другой лиге, и с RTX 3060 скорее всего будет конкурировать RX 6600.

 


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NVIDIA GeForce RTX 3060 3DMark and Superposition Performance leaked NVIDIA GeForce RTX 3060 3DMark and Superposition Performance leaked

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