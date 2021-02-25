





Польская студия официально заявила о переносе крупного патча 1.2 для Cyberpunk 2077 на вторую половину марта. Одной из критических проблем, застопоривших работу над игрой, стал взлом серверов компании. Напомним, хакеры украли у CD Projekt RED крайне важные данные, включая исходные коды The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Более того, они изрядно «похулиганили» на серверах.Некоторые скептики посчитали, что компания прикрывается взломом, так как не успевает вовремя исправлять ошибки в своей новой амбициозной игре. Однако Джейсон Шрайер, игровой журналист ресурса Bloomberg, сообщает, что CD Projekt RED говорит правду, и хакеры действительно затормозили работу студии.По его словам, так как компания отказалась идти на поводу у киберпреступников, те существенно нарушили работу серверов. В итоге большая часть удаленных сотрудников уже две недели не могут получить доступ к инструментам во внутренней сети студии, поэтому работа над патчем для Cyberpunk 2077 фактически встала.К слову, взлом не только привел к незапланированному отпуску у части сотрудников — как оказалось, хакеры смогли заполучить с серверов компании их паспортные и даже банковские данные. В итоге CD Projekt RED попросила сотрудников заморозить свои счета и обратиться в государственные органы с заявлением о краже данных.