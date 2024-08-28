Провайдеры нашли способ ускорить YouTube

По данным «Коммерсанта», некоторые операторы связи стали самостоятельно ускорять доступ к YouTube. Из-за медленной работы этого сервиса от них начали массово уходить абоненты, они обращались в Роскомнадзор за разъяснением, по какой причине доступ к нему ограничивается, но не получили вразумительного ответа.
У всех российских операторов связи установлены ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — это оборудование используется для анализа трафика и блокировки или замедления тех или иных ресурсов, прямой доступ к нему есть у Роскомнадзора. Официально YouTube не внесён в список запрещённых в России ресурсов, Роскомнадзор не объявлял о его блокировке, а термина «замедление» вообще нет в законодательстве о связи.
Источники в нескольких операторах связи подтвердили «Коммерсанту», что их компании внедрили у себя решения, позволяющие преодолевать замедление YouTube. Поскольку отсутствует официальное объявление о причинах замедления работы этого сервиса в России, их действия не могут рассматриваться как незаконные, сходятся во мнении отраслевые эксперты и юристы.
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