Провайдеры нашли способ ускорить YouTube

Александр


По данным «Коммерсанта», некоторые операторы связи стали самостоятельно ускорять доступ к YouTube. Из-за медленной работы этого сервиса от них начали массово уходить абоненты, они обращались в Роскомнадзор за разъяснением, по какой причине доступ к нему ограничивается, но не получили вразумительного ответа.

У всех российских операторов связи установлены ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — это оборудование используется для анализа трафика и блокировки или замедления тех или иных ресурсов, прямой доступ к нему есть у Роскомнадзора. Официально YouTube не внесён в список запрещённых в России ресурсов, Роскомнадзор не объявлял о его блокировке, а термина «замедление» вообще нет в законодательстве о связи.

Источники в нескольких операторах связи подтвердили «Коммерсанту», что их компании внедрили у себя решения, позволяющие преодолевать замедление YouTube. Поскольку отсутствует официальное объявление о причинах замедления работы этого сервиса в России, их действия не могут рассматриваться как незаконные, сходятся во мнении отраслевые эксперты и юристы.

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Комментарии

Tigrolik
+720
Tigrolik
Теле2 и Ростелеком не в их числе.
Сегодня в 10:37
#
tellurian
+1718
tellurian Tigrolik
Тоже не работает ;( ртк
Сегодня в 11:02
#
Дмитрий Могучев
+406
Дмитрий Могучев
У кого еще не работает , дайте время всем адаптироваться и будет у всех. Иначе отток будет от тех операторов которые не шевелятся к тем, кто подсуетился.
Сегодня в 11:25
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