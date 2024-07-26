Раскрыты сроки полной блокировки YouTube

Замедление видеохостинга продлится до осени.
По словам инсайдеров, власти серьезно рассматривают полную блокировку YouTube в России.
«Замедление видеохостинга продлится до октября, а блокировка будет только после этого. При этом есть силы, которые предлагают блокировать YouTube оперативнее и называют замедление сервиса полумерами. Но, похоже, что руководство страны такой алармизм не разделяет. Сначала замедление — в течение нескольких месяцев. А лишь потом блокировка».
Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что в течении двух недель скорость загрузки YouTube будет стремительно снижаться. Причиной тому стала антироссийская политика хостинга против блогеров, журналистов, артистов, чья позиция отличается от западной точки зрения.