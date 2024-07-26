Раскрыты сроки полной блокировки YouTube

Артем
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Замедление видеохостинга продлится до осени. 

По словам инсайдеров, власти серьезно рассматривают полную блокировку YouTube в России. 

«Замедление видеохостинга продлится до октября, а блокировка будет только после этого. При этом есть силы, которые предлагают блокировать YouTube оперативнее и называют замедление сервиса полумерами. Но, похоже, что руководство страны такой алармизм не разделяет. Сначала замедление — в течение нескольких месяцев. А лишь потом блокировка». 

Ранее депутат Александр Хинштейн заявил, что в течении двух недель скорость загрузки YouTube будет стремительно снижаться. Причиной тому стала антироссийская политика хостинга против блогеров, журналистов, артистов, чья позиция отличается от западной точки зрения.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

tellurian
+1622
tellurian
Власть расписывается в своей импотенции и слабости, что они не могут наказать компанию. А страдают простые люди, которые ничего не сделали и не могут сделать.
48 минут назад
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Balterby
+117
Balterby
Альтернативно-одаренным нет покоя. Плохая новость.
47 минут назад
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