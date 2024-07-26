Сможет ли Google избежать блокировки YouTube в России или уже поздно

Вслед за вчерашним заявлением о замедлении десктопной версии YouTube в России, депутат Александр Хинштейн решил прояснить некоторые моменты. Он также перечислил, что именно Google должна сделать, чтобы видеохостинг продолжил стабильно работать.
По словам депутата, причина замедления кроется не в блокировке нескольких каналов, а в бездействии Google. Компания не обновляет оборудование в дата-центрах, расположенных на территории России, уже больше 2 лет.
«Дело в том, что основной объем видеоконтента YT, который смотрят российские пользователи (80%), хранится на серверах Google в РФ. Они размещаются на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру.
Естественно, началась деградация качества. За 2 года трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых я и писал. Если в 2022 на сетях операторов связи действовало около 700 кэширующих серверов GGC, то к концу 2023, их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться.
С учетом остроты ситуации, Google сам начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Это позволило остановить падение качества трафика, но временно», — говорится в сообщении Хинштейна.
Тем не менее у Google есть шанс изменить ситуацию. Для этого депутат предлагает построить собственные ЦОД, открыть представительство, снять санкции на поставку оборудования и восстановить удалённые каналы.
«Повторял и повторяю: дальнейшая судьба YouTube в России – в его руках. Google ничто не мешает:
построить собственные серверные центры в РФ, открыть представительство (вместо банкротства «дочки») и, вообще, перестать относиться к нашей стране, как к информационной колонии (слава Богу, YT – уже больше не монополист и у нас развиваются свои ресурсы).
договориться с властями США о снятии антироссийских санкций на поставку в РФ своего оборудования, либо производить легальные платежи по оплате услуг наших ЦОДов.
Уж, как минимум, Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать (заметьте: не заблокировать, а именно разблокировать!) каналы российских СМИ, блогеров, общественных деятелей», — добавил депутат.
В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос журналистов ТАСС заявил, что YouTube надо было давно заблокировать.