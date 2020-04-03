Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработку комплекса мероприятий для тестирования и поэтапного допуска беспилотников на дороги общего пользования. Информация об этом появилась на сайте Кремля.



Правительство при участии научно-технологического бизнес-сообщества и заинтересованных организаций должно разработать документ. Помимо этого, они должны предусмотреть коммерческое использование беспилотных машин в отдельных регионах. Всё это должно быть подготовлено до 31 мая 2020 года.



Беспилотники можно тестировать на дорогах общего пользования с 1 марта 2020 года в 13 российских регионах, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Этот эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.



«Яндекс» испытывает беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в РФ с 2018 года. В начале этого года компания сообщила, что её беспилотники проехали по Лас-Вегасу без водителя 7 тысяч километров.





