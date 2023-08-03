QIWI массово блокирует кошельки. Снимайте деньги пока не поздно

Артем
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Пользователи не могут снять деньги или сделать перевод. Под бан попадают даже клиенты с «профессиональными» аккаунтами. Причины сервис не объясняет под предлогом о неразглашении конфиденциальных данных.

О проблеме сообщил портал iPhones.ru. Согласно жалобам пользователей компания предлагает восстановить доступ к средствам, отправив дополнительные сведения, сэлфи в реальном времени, копию паспорта, экономическое обоснование операциий в рукописной форме, а также договор с сотовым оператором, ожидание которого может длиться до месяца.
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Некоторые аккаунты блокируются навсегда без предупреждения и возможности восстановления. По сообщению источника бан ведется в автоматическом режиме.
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Источник:
iPhones
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Комментарии

kardigan
+3121
kardigan
Мутный банк. Никогда не доверял этой хрени. Офисов в стране раз-два и обчёлся.
2 часа назад в 13:09
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Seagull
–415
Seagull
Все эти недобанки заканчивают одинаково
2 часа назад в 13:13
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