QIWI массово блокирует кошельки. Снимайте деньги пока не поздно

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Пользователи не могут снять деньги или сделать перевод. Под бан попадают даже клиенты с «профессиональными» аккаунтами. Причины сервис не объясняет под предлогом о неразглашении конфиденциальных данных.О проблеме сообщил портал iPhones.ru. Согласно жалобам пользователей компания предлагает восстановить доступ к средствам, отправив дополнительные сведения, сэлфи в реальном времени, копию паспорта, экономическое обоснование операциий в рукописной форме, а также договор с сотовым оператором, ожидание которого может длиться до месяца.Некоторые аккаунты блокируются навсегда без предупреждения и возможности восстановления. По сообщению источника бан ведется в автоматическом режиме.