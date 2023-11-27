Qiwi обложил пользователей комиссией

В платёжном сервисе Qiwi пропала возможность бесплатного вывода денег через «Систему быстрых платежей» (СБП). Другие способы вывода подразумевают уплату комиссии, которая зависит от того, куда переводятся деньги (за исключением перевода между кошельками Qiwi, который остаётся бесплатным).
Примечательно, что заводить деньги в Qiwi через СБП из других банков всё ещё можно, отключен только вывод средств. Когда сервис отказался от него неизвестно, об этом не объявлялось официально, а на сайте Qiwi всё ещё есть инструкция по переводу денег через СБП. Поддержка Qiwi указывает, что точных сроков возвращения переводов через СБП нет, и советует следить за новостями.
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В Qiwi существовал строгий лимит по выводу денег через СБП (не более 3500 рублей в сутки). В июле Центробанк по итогам проверки документации выявил недочёты в деятельности Qiwi, в связи с чем сервис временно лимитировал вывод средств с кошельков на банковские счета (до 1000 рублей в месяц) и запретил снятие наличных.