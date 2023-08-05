QIWI добавил новый способ пополнения российского Steam. Пробуйте, пока не отключили

Олег

Steam


Кошелек QIWI добавил новое пополнение счета в Steam — на этот раз узбекскими сумами. Конвертация происходит в момент перевода.

Чтобы пополнить баланс аккаунта Steam, найдите соответствующий пункт в списке доступных платежей кошелька. Далее введите свой логин Steam и сумму платежа в валюте узбекская сума.

Оплата, как и раньше, списывается с основного счета QIWI — в рублях, тенге или другой валюте. Сервис покажет, сколько долларов будет зачислено после конвертации. На практике за 61 000 сум на счет приходит $4,71, это 449 рублей. Комиссия составляет примерно 10%.

Если вам нужно пополнить свой Steam, то лучше не затягивать — способы оплаты этого сервиса периодически прикрывают. Если, конечно, ваш QIWI до сих пор не заблокирован

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Источник:
Rozetked
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