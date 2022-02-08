Согласно источнику, срок действия такого сертификата длится до полугода и не подлежит продлению. Если наличие антител подтверждаются ПЦР-тестом, сертификат выдается на 1 год. Факт обращения к врачу во время ранее перенесенного заболевания вирусом Covid-19 необязателен. Получение сертификата предусмотрено как гражданам РФ, так и иностранным жителям привитыми зарубежной вакциной. Все данные будут отображаться на Едином портале госуслуг, спустя три дня после передачи данных медицинским учреждением.
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