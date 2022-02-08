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С 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела. Об этом говориться в распоряжении Минздрава России, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно источнику, срок действия такого сертификата длится до полугода и не подлежит продлению. Если наличие антител подтверждаются ПЦР-тестом, сертификат выдается на 1 год. Факт обращения к врачу во время ранее перенесенного заболевания вирусом Covid-19 необязателен. Получение сертификата предусмотрено как гражданам РФ, так и иностранным жителям привитыми зарубежной вакциной. Все данные будут отображаться на Едином портале госуслуг, спустя три дня после передачи данных медицинским учреждением.



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Источник:

Официальный интернет-портал правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации

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