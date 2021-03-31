





Китайская полиция совместно с компанией Tencent провела операцию по поимке мошенников, наживавшихся на геймерах. Преступники продавали читы для таких игр как Overwatch и Call of Duty Mobile, заработав на этом около 76 миллионов долларов.Как утверждает полиция, хакеры запустили сайт с названием Chicken Drumstick и продавали читы по подписной модели. Этим сайтом пользовались десятки тысяч игроков из нескольких десятков стран. Они ежемесячно платили сайту от 10 до 200 долларов в зависимости от игры и объёма читов.Один из самых популярных читов — бот, позволяющий точно попадать в противника из оружия без прицеливания. Также популярен чит, позволяющий видеть врагов вне обычного поля видимости и атаковать их через стены и препятствия.Полиция конфисковала у аферистов имущество на сумму около 46 миллионов долларов, в том числе дорогие гоночные автомобили. Группировка действовала несколько лет, сильно шифровалась и была уверена в своей безнаказанности, но её всё же удалось вычислить.По данным Tencent, читами пользуются около трети игроков топовых игр. Из-за увеличения читерства геймерство забросили несколько популярных в своё время игроков, в том числе Викрам Сингх Барн (известный под ником Vikkstar), у которого на YouTube было около 7 миллионов подписчиков. Он заявил, что игра Warzone находится в худшем за всю историю состояния из-за хакеров и читеров.