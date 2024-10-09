Раскрыта личность создателя Bitcoin. Что, опять?

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На американском телеканале HBO был показан документальный фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery, создатели которого утверждают, что им удалось выяснить, кто на самом деле скрывается за именем Сатоси Накамото. Это псевдоним создателя Bitcoin — самой первой и наиболее успешной криптовалюты в мире.Режиссёр фильма Каллен Хобак провёл расследование, сопоставил множество фактов и пришёл к выводу, что создателем биткойна является 39-летний канадский программист Питер Тодд. Он хорошо понимает принципы криптографии и технологии блокчейна, поскольку с самого начала принимал участие в разработке Bitcoin и различных протоколов шифрования и децентрализованного обмена данными.Одним из доказательств якобы является то, что Тодд иногда употребляет фразу «Я Сатоси». Сам он объясняет это тем, что так лишь подчёркивает важность конфиденциальности в интернете, где любой человек может представиться кем угодно, и вы никогда не можете точно знать, с кем именно общаетесь. Тодд назвал неубедительным расследование, о котором рассказывается в фильме, и говорит, что он удивлён тем, что никто из HBO или съёмочной группы не связывался с ним, чтобы побеседовать на эту тему.Многие эксперты в области криптовалют сходятся во мнении, что Bitcoin на самом деле был создан криптографом Леном Сассаманом, который покончил с собой в 2011 году в возрасте 31 года. Также существует теория, что за этим псевдонимом скрывается целая команда разработчиков. На кошельке Сатоси Накамото лежит 1,1 миллиона монет BTC, которые в настоящее время стоят около 64 миллиардов долларов. Они остаются нетронутыми более десяти лет, и достоверно личность Накамото может быть подтверждена только тогда, когда кто-то совершит перевод монет из этого кошелька и раскроет себя.