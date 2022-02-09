Разработчик Рико Верховен обнаружил в логах App Store упоминание новой операционной системы, которую разрабатывает компания Apple. Она называется realityOS и, вероятно, предназначена для гарнитуры смешанной реальности.

Подробностей об особенностях и возможностях realityOS пока нет, но можно предположить, что эта операционная система создаётся таким образом, чтобы быть максимально совместимой с другими платформами Apple. Это необходимо разработчикам для упрощенной адаптации игр и приложений.

Apple создаёт AV/AR-гарнитуру уже несколько лет, но никак не может завершить разработку. Задержка, вероятно, связана с тем, что в Apple хотят создать устройство, которое станет популярным, и тщательно рассматривают провалы и ошибки конкурентов. Предполагается, что этот гаджет может быть выпущен в 2023 году. Apple уже развивает направление смешанной реальности. Например, в некоторых моделях iPhone и iPad установлены LiDAR-датчики, которые строят виртуальную карту помещения и позволяют подмешивать в реальное окружение виртуальные объекты.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Battlefield 2042 окончательно взбесил игроков. Геймеры требуют вернуть деньги и угрожают судом Battlefield 2042 окончательно взбесил игроков. Геймеры требуют вернуть деньги и угрожают судом

Британку прилюдно облапали в метавселенной. Кибернеприятно! Британку прилюдно облапали в метавселенной. Кибернеприятно!

Появились первые впечатления от Steam Deck. Она мощна и великолепна, но не все так гладко Появились первые впечатления от Steam Deck. Она мощна и великолепна, но не все так гладко