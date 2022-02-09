Разработчик Рико Верховен обнаружил в логах App Store упоминание новой операционной системы, которую разрабатывает компания Apple. Она называется realityOS и, вероятно, предназначена для гарнитуры смешанной реальности.
Подробностей об особенностях и возможностях realityOS пока нет, но можно предположить, что эта операционная система создаётся таким образом, чтобы быть максимально совместимой с другими платформами Apple. Это необходимо разработчикам для упрощенной адаптации игр и приложений.
Apple создаёт AV/AR-гарнитуру уже несколько лет, но никак не может завершить разработку. Задержка, вероятно, связана с тем, что в Apple хотят создать устройство, которое станет популярным, и тщательно рассматривают провалы и ошибки конкурентов. Предполагается, что этот гаджет может быть выпущен в 2023 году. Apple уже развивает направление смешанной реальности. Например, в некоторых моделях iPhone и iPad установлены LiDAR-датчики, которые строят виртуальную карту помещения и позволяют подмешивать в реальное окружение виртуальные объекты.
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