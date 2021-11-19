Организация Wi-Fi Alliance готовит к запуску новый стандарт связи — Wi-Fi 7. Над его развитием работает несколько компаний, выпускающих чипы, в том числе Qualcomm, Samsung и MediaTek.

MediaTek анонсировала демонстрацию возможностей устройств с поддержкой Wi-Fi 7 в январе 2022 года на выставке CES. Компания также поделилась информацией о новом стандарте. Предполагается, что он обеспечит прирост скорости в 2,4 раза в сравнении с Wi-Fi 6 и 6E, более низкую задержку при передаче данных и стабильное соединение за счёт использования большего числа непересекающихся друг с другом каналов. Роутеры c Wi-Fi 7 будут спешно отфильтровывать интерферирующий сигнал от соседских устройств.

Стандарт Wi-Fi 7 (также известный под названием 802.11be) будет введён в коммерческую эксплуатацию ещё не скоро. На «Википедии» указано, что устройства с его поддержкой появятся в продаже в 2024 году. MediaTek даёт более оптимистичный прогноз — компания готова начать выпускать такие устройства уже с 2023 года, а широкое тестирование гаджетов с поддержкой Wi-Fi 7 начнётся во втором квартале 2022 года, когда будут утверждены спецификации нового стандарта.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Появился новый поисковик. Чем он лучше Google и Яндекс? Появился новый поисковик. Чем он лучше Google и Яндекс?

Google Chrome для Windows получил новый классный режим. Его уже можно включить Google Chrome для Windows получил новый классный режим. Его уже можно включить

Похоже, iPhone 14 Pro наконец получит USB-C. Для этого есть три веские причины Похоже, iPhone 14 Pro наконец получит USB-C. Для этого есть три веские причины