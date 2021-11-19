



Организация Wi-Fi Alliance готовит к запуску новый стандарт связи — Wi-Fi 7. Над его развитием работает несколько компаний, выпускающих чипы, в том числе Qualcomm, Samsung и MediaTek.



MediaTek анонсировала демонстрацию возможностей устройств с поддержкой Wi-Fi 7 в январе 2022 года на выставке CES. Компания также поделилась информацией о новом стандарте. Предполагается, что он обеспечит прирост скорости в 2,4 раза в сравнении с Wi-Fi 6 и 6E, более низкую задержку при передаче данных и стабильное соединение за счёт использования большего числа непересекающихся друг с другом каналов. Роутеры c Wi-Fi 7 будут спешно отфильтровывать интерферирующий сигнал от соседских устройств.



Стандарт Wi-Fi 7 (также известный под названием 802.11be) будет введён в коммерческую эксплуатацию ещё не скоро. На «Википедии» указано, что устройства с его поддержкой появятся в продаже в 2024 году. MediaTek даёт более оптимистичный прогноз — компания готова начать выпускать такие устройства уже с 2023 года, а широкое тестирование гаджетов с поддержкой Wi-Fi 7 начнётся во втором квартале 2022 года, когда будут утверждены спецификации нового стандарта.







