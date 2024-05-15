В «Google Фото» появится киллер-фича — почти как у вашего личного фотографа, который знает всё о вас

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В скором времени пользователи приложения «Google Фото» на Android и iOS смогут искать фотографии с помощью нейросетей. Новая функция была анонсирована на конференции для разработчиков I/O и получила название Ask Photos («Спросить у фото»).Раньше можно было искать снимки, указав объект, который изображён на фотографии. Например, вы пишете в поиске слово «собака», и «Google Фото» показывает все снимки с любыми собаками. Скоро поиск станет эффективнее, и нейросеть в чате попросит уточнить, какую именно собаку вы хотите найти — возможно, это снимок, сделанный в какой-то период времени, или это какая-то определённая порода, или она встретилась вам в местности, название которой вам известно.Запросы на поиск могут быть гораздо более сложным — почти как при общении с человеком, который хранит у себя ваш архив фотографий, каждый день пересматривает их, знает всё, что на них изображено, и готов ответить почти на любой вопрос. Эта функция стала возможной благодаря внедрению в «Google Фото» нейросети Gemini 1.5 Pro. В скором времени она станет доступна по всему миру и будет интегрирована почти во все сервисы и приложения Google, включая поисковик и почтовый агрегатор.