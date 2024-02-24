«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно

Фото: 9to5Google



Компания Google начала развертывание новой опции «Стопки» на Android, которая была анонсирована в ноябре. Об этом пишет 9to5Google.



Ранее мы



Компания Google начала развертывание новой опции «Стопки» на Android, которая была анонсирована в ноябре. Об этом пишет 9to5Google.Ранее мы рассказывали об этой фиче — она помогает упорядочить и систематизировать снимки в вашей галерее. Сервис сам находит похожие фото, которые были сделаны в одно время и в одинаковой локации, после чего объединяет их в одну стопку, освобождая место в ленте.



Теперь опция начала появляться у всех пользователей Android-приложения «Google Фото» версии 6.71 или новее. Она спряталась в меню «три точки» рядом с галочкой в ленте фотографий. Первый же пункт предлагает собрать похожие фото в стопки, нужно лишь включить тумблер.



Чтобы в дальнейшем посмотреть все фото из стопки, нужно тапнуть на основной снимок и все похожие откроются в виде карусели либо сетки 2х2. Здесь также можно выбрать лучшие снимки, удалить отдельные файлы или же сохранить выбранные с удалением остальных.