Xiaomi MIUI

Раскрыты все нюансы MIUI 14

Александр


Компания Xiaomi раскрыла подробности об обновлении MIUI 14. Эта версия оболочки MIUI основана на Android 13 и будет выпущена в ближайшие недели.

Обновление MIUI 14 носит кодовое имя Project Blade (проект «Лезвие»), и такое название выбрано неслучайно. По словам Xiaomi, оболочка стала намного легче, её размер в сравнении с MIUI 13 был уменьшен почти на четверть. Это значит, что скачивание и установка будут происходить гораздо быстрее.

Xiaomi убрала из MIUI 14 все лишние утилиты и приложения и предусмотрела удаление тех, что не сказываются на работоспособности устройства. Из неудаляемых приложений осталось только восемь, в том числе телефон, SMS-мессенджер, камера и браузер. Кроме того, по слухам, из встроенных приложений и интерфейса MIUI была убрана реклама, хотя это ещё не было подтверждено официально.



Инженеры Xiaomi пересмотрели алгоритмы, по которым работает система управления оперативной памятью — она станет более «агрессивной», то есть будет форсированно выгружать из памяти те приложения, которые замечены в излишнем потреблении ресурсов. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы устройства, а также стабильности и плавности интерфейса.

Предварительный список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление MIUI 14, уже известен. Эта оболочка будет изначально установлена на линейке Xiaomi 13, анонс которой состоится 1 декабря, затем обновятся актуальные флагманы, после чего апдейт начнёт приходить на топовые смартфоны и середнячки, выпущенные в последние несколько лет.

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