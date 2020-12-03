Конец ноября и начало декабря — время, когда в интернет-магазинах проводятся крупнейшие распродажи «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник» с максимально крупными скидками. Сайт GoDeal24 не остался в стороне и запустил распродажу «Кибернеделя», на которой можно с большими скидками приобрести подлинные лицензионные ключи для игр, программ и операционных систем.
Поспешите воспользоваться скидками в рамках «Кибернедели» на GoDeal24, ведь больше такого шанса может не быть. Мы собрали самые лучшие продукты, которые предлагает этот сайт.
Купите один ключ и получите ещё один в подарок
- Microsoft Office 2019 Professional (+ Windows 10 Pro бесплатно) — всего $34.84
- Microsoft Office 2019 Professional (+ Windows 10 Home бесплатно) — всего $35.86
Набор Microsoft Office 2019 включает всё необходимое для работы с офисными приложениями, в том числе из дома. Он содержит программы Word, Excel, PowerPoint, One Note и Outlook, возможности которых почти безграничны. Прямо сейчас при покупке ключа для Microsoft Office 2019 вы получите бесплатно ключ для Windows 10 Home или Windows 10 Pro.
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (+ Windows 10 Pro бесплатно) — всего $23.56
- Microsoft Office 2016 Professional (+ Windows 10 Home бесплатно) — всего $24.59
Если новейший набор Microsoft Office 2019 кажется вам дорогим, вы можете приобрести ключ для активации Microsoft Office 2016, который стоит дешевле. В Office 2016 включены программы, которые могут пригодиться вам для работы или учёбы. При покупке этого ключа вы получите бесплатно ещё один для активации лицензионной версии Windows 10 Home или Windows 10 Pro.
- Office 365 Pro (+ Windows 10 Pro бесплатно) — всего $18.44
- Office 365 Pro (+ Windows 10 Home бесплатно) — всего $18.13
Подписка Microsoft Office 365 Pro предоставляет вам все возможности программ Microsoft Office. Главное отличие в том, что эту подписку нужно оплачивать ежегодно и она поддерживает онлайн-сервисы Microsoft, в то время как офлайн-набор Office можно купить раз и навсегда. GoDeal24 предлагает бесплатно ключ для Windows 10 Home или Windows 10 Pro в том числе при оформлении подписки на Office 365 Pro, что довольно выгодно.
Дополнительные скидки
В дополнение ко всем перечисленным скидкам сайт GoDeal24 проводит распродажу ключей для некоторых других продуктов.
Скидка 50% на различные редакции Windows по промокоду SGO50. Максимально выгодно приобретать ключи сразу для нескольких устройств — так каждый из них обходится дешевле, чем при индивидуальной покупке.
- Windows 10 Professional — $7.59
- Windows 10 Home — $8.16
- Windows 10 Pro Professional для 2 ПК — $12.43
- Windows 10 Home для 2 ПК — $13.57
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC — $9.13
- Windows Server 2019 standard — $16.06
Скидка 55% на ПО от Microsoft по эксклюзивным предложениями с промокодом SGO55. Такую скидку можно получить при покупке Windows Office для Windows и macOS.
- Microsoft Project Professional 2019 для 1 ПК — $23.11
- Microsoft Visio Professional 2019 для 1 ПК — $19.67
- Office 2019 Home and Business for Mac — $51.51
- Office 2016 Home and Business for Mac — $43.55
- Microsoft Office 2019 Home and Student для 1 пользователя — $36.89
- Microsoft Office 2016 Home and Student для 1 пользователя — $35.41
Не пропустите «Кибернеделю» — зайдите на GoDeals24 и подберите нужный вам софт.
Как оплатить?
Безопасно и надёжно оплатить покупку можно с помощью банковской карты, привязанной к PayPal или непосредственно со счёта PayPal.
Перейдите на страницу оплаты и продолжите в гостевом режиме или зарегистрируйте аккаунт и войдите в него. Выберите оплату через сервис Cwalletco.
Перейдите в раздел Order Review и на странице оплаты нажмите Place Order.
Нажмите Choose Payment Method, а затем на Process Order.
Появится страница для оплаты через PayPal или банковскую карту, привязанную к PayPal. Оплатите покупку и получите ключ для активации нужного вам продукта.
Остались вопросы? Требуется помощь?
Специалисты GoDeal24 готовы ответить на любые вопросы касательно покупки лицензионных ключей и активации ПО. Чтобы связаться с ними, достаточно направить письмо с вопросом по электронной почте на адрес service@godeal24.com, они ответят максимально оперативно.
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