Жаркое лето закончилось, но не закончились жаркие скидки. Интернет-магазин SuperCDK проводит осеннюю распродажу под слоганом «Обратно в школу». На этой распродаже можно по сниженным ценам приобрести лицензионные ключи для софта, который пригодится вам для учёбы и работы.
Вы можете купить подлинный ключ для пожизненной активации Windows 10 (который в дальнейшем можно использовать для активации Windows 11, когда она будет выпущена). В распродаже также участвуют офисные продукты Microsoft. А самое главное — читатели нашего сайта получают дополнительную скидку 25% по эксклюзивному промокоду GU25. С этим промокодом и без того недорогой софт станет ещё доступнее.
Самые лучшие предложения от SuperCDK:
Windows 10 Pro OEM Key (1149 руб. / €13.2)
Windows 10 Home OEM Key (1031 руб. / €11.8)
Office 2019 Pro Plus Key (3375 руб. / €38.7)
Office 2016 Pro Plus Key (2091 руб. / €24)
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro (4247 руб. / €48.7)
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro (2744 руб. / €31.5)
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте SuperCDK очень быстрый, простой и надёжный. Магазин принимает разные формы оплаты, в том числе с помощью PayPal и банковских карт. Не забудьте указать промокод GU25 при оплате — с ним цена специально для вас снизится на 25%. Ключ для активации нужного вам продукта сохранится в личном кабинете на сайте и будет продублирован по электронной почте.
Поторопитесь приобрести лицензионные ключи по столь привлекательным ценам. Распродажа проводится до тех пор, пока ключи имеются в наличии, а их количество строго ограничено. SuperCDK предлагает пользователям всеобъемлющую поддержку своим клиентам. Остались вопросы или нужна помощь? При возникновении любых вопросов, связанных с оплатой или активацией продуктов, обращайтесь на электронную почту service@supercdk.com или в живой чат на сайте supercdk.com — специалисты сервиса с радостью помогут вам.
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