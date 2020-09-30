4 квартал 2020 — 1 квартал 2021: Nokia 2.2, Nokia 5.3, Nokia 8.1, Nokia 8.3 5G

1 квартал 2021: Nokia 1.3, Nokia 2.3, Nokia 2.4, Nokia 3.4, Nokia 4.2

1 — 2 кварталы 2021: Nokia 3.2, Nokia 6.2, Nokia 7.2

2 квартал 2021: Nokia 1 Plus, Nokia 9 PureView







Недавно компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia, опубликовала в своем твиттере дорожную карту по обновлению своих смартфонов на Android 11. Спустя некоторое время график был удален, а это может означать, что производитель не готов придерживаться некоторых дат.Пользователи смартфонов Nokia уже привыкли получать свежие обновления, несмотря на начинку устройств. Во много это достигается благодаря использованию чистой операционной системы Android без каких-либо надстроек и оболочек. В связи с этим присутствие в списке таких гаджетов, как Nokia 1 Plus или Nokia 1.3 совсем не удивляет.Если верить утечке, HMD Global планирует выкатывать Android 11 для своих смартфонов в несколько волн. Пользователей ожидает следующий порядок обновления устройств:Поскольку HMD Global решила удалить этот график, возможно, некоторые даты могут быть изменены. По крайней мере у нас есть примерная картина выхода Android 11 для поддерживаемых смартфонов Nokia.