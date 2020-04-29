Google Meet
В последние несколько месяцев очень важно оставаться на связи. Современные технологии позволяют учиться, работать, консультироваться с врачами и общаться с близкими даже на расстоянии. Ранее расширенные возможности сервиса для видеоконференций Google Meet стали доступны всем пользователям GSuite и GSuite for Education. С сегодняшнего дня Google открывает бесплатный доступ для всех пользователей. 

Начиная с мая, каждый может зарегистрироваться в Google Meet с помощью электронной почты и пользоваться функциями, которые были доступны только при наличии бизнес-аккаунтов GSuite или GSuite for Education. В их числе:
  • Видеоконференции длительностью до 60 минут (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени)
  • До 100 участников конференции одновременно 
  • Демонстрация экрана 
  • Редактирование в режиме реального времени 
  • Конфигурация окон на экране в зависимости от ваших предпочтений
Компания принимает серьезные меры, чтобы Google Meet оставался безопасным сервисом. Например, анонимным пользователям без учетной записи Google не разрешается присоединяться к собраниям. Видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске защищены шифрованием. Данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам. 

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. Узнать, когда сервис станет доступен для конкретного Google аккаунта, можно здесь. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Также пользователи смогут заранее планировать видеоконференции и приглашать других участников с помощью сервиса.


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