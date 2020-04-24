Android 11 DP3

Компания Google выпустила третью сборку Android 11 для разработчиков. Обновление доступно смартфонам Pixel и отчётливо показывает, какие нововведения ждут обладателей Android-устройств.

В Android 11 Developer Preview 3 устранена проблема, из-за которой не работала платёжная система Android Pay. Одновременно с этим в SafetyNet появился новый слой защиты, теперь эта утилита проверяет целостность системных файлов и при выявлении несанкционированных изменений блокирует проведение платежей. Из-за этого нововведения Android Pay можете перестать работать на смартфонах с кастомными прошивками и root-доступом.

В Android больше не будет уведомлений, которые постоянно висят в шторке без возможности избавиться от них. Система оповещений была изменена, теперь можно смахивать любые уведомления, не нарушая фоновых процессов, которые происходят в приложениях.

Случайно закрытые приложения можно возвращать обратно. Это производится на экране многозадачности: если вы случайно смахнули приложение жестом на этом экране, можно вернуть его обратным жестом. В различных оболочках эта возможность, вероятно, будет реализована по-разному, вплоть до появления меню и кнопок с отменой закрытия приложения.

Появились настройки чувствительности жестов навигации. В теории это позволит каждому пользователю надстроить навигацию в Android и приложениях под себя, чтобы избежать ложных срабатываний свайпов по экрану, когда желания пользователя неверно интерпретируется операционной системой.

Утилита для работы со скриншотами стала удобнее. После снятия снимка в нижней части экрана появляется миниатюра, а рядом с ней меню с выбором опций для оправки и редактирования. Раньше было необходимо открывать сам скриншот перед тем, как появятся эти опции.

Google выпустит ещё несколько пробных сборок Android 11, а затем это обновление будет выпущено официально. В этом году компания решила отказаться от его тестирования на устройствах сторонних производителей.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Google выпустила улучшенное приложение камеры для дешёвых смартфонов Google выпустила улучшенное приложение камеры для дешёвых смартфонов

Коронавирус подкосил обновления Chrome Коронавирус подкосил обновления Chrome

Бенчмарк AnTuTu исчез из Play Маркета Бенчмарк AnTuTu исчез из Play Маркета