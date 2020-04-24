



Компания Google выпустила третью сборку Android 11 для разработчиков. Обновление доступно смартфонам Pixel и отчётливо показывает, какие нововведения ждут обладателей Android-устройств.



В Android 11 Developer Preview 3 устранена проблема, из-за которой не работала платёжная система Android Pay. Одновременно с этим в SafetyNet появился новый слой защиты, теперь эта утилита проверяет целостность системных файлов и при выявлении несанкционированных изменений блокирует проведение платежей. Из-за этого нововведения Android Pay можете перестать работать на смартфонах с кастомными прошивками и root-доступом.



В Android больше не будет уведомлений, которые постоянно висят в шторке без возможности избавиться от них. Система оповещений была изменена, теперь можно смахивать любые уведомления, не нарушая фоновых процессов, которые происходят в приложениях.



Случайно закрытые приложения можно возвращать обратно. Это производится на экране многозадачности: если вы случайно смахнули приложение жестом на этом экране, можно вернуть его обратным жестом. В различных оболочках эта возможность, вероятно, будет реализована по-разному, вплоть до появления меню и кнопок с отменой закрытия приложения.



Появились настройки чувствительности жестов навигации. В теории это позволит каждому пользователю надстроить навигацию в Android и приложениях под себя, чтобы избежать ложных срабатываний свайпов по экрану, когда желания пользователя неверно интерпретируется операционной системой.



Утилита для работы со скриншотами стала удобнее. После снятия снимка в нижней части экрана появляется миниатюра, а рядом с ней меню с выбором опций для оправки и редактирования. Раньше было необходимо открывать сам скриншот перед тем, как появятся эти опции.



Google выпустит ещё несколько пробных сборок Android 11, а затем это обновление будет выпущено официально. В этом году компания решила отказаться от его тестирования на устройствах сторонних производителей.







