Razer сообщила о старте продаж контроллера Kishi для iPhone. Он может превратить смартфон в портативную консоль с физическими органами управления, среди которых стики, бамперы и триггеры.Razer Kishi впервые был анонсирован в рамках выставки CES 2020. Новинка состоит из двух раздвижных модулей, которые закрепляются по бокам iPhone. На этих частях размещены все необходимые клавиши управлениями играми.Контроллер подсоединяется к порту Lightning, поэтому ему не требуется отдельное питание. Встроенный сквозной разъем позволяет заряжать смартфон не отрываясь от игры.Устройство за счет своей раздвижной конструкции поддерживает множество смартфонов Apple: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Контроллер выполнен в черном цвете. Габариты контроллера в сложенном виде — 94,3 × 134,1 × 37,3 мм, а его вес составляет около 160 г. Razer Kishi сначала поступит в продажу в США по цене 100 долларов и на европейском рынке за 110 евро.