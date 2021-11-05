













На октябрьской презентации Apple анонсировала третье поколение базовых беспроводных наушников AirPods 3. Новинка отличается новым дизайном в стиле AirPods Pro и получила такие функции как Spatial Audio и Adaptive EQ. Однако, несмотря на то, что внешний вид выглядит почти одинаково, внутри они сильно отличаются.YouTube-канал 52audio, который специализируется на наушниках выложил видео с подробным разбором AirPods третьего поколения. Как и ожидалось, разобрать AirPods 3 не так-то просто, поскольку большинство деталей склеены, а это означает, что их практически невозможно починить.Глядя на новый зарядный кейс для AirPods 3 мы можем заметить новый набор магнитов, которые используются для крепления чехла к зарядному устройству MagSafe, чего нет у других AirPods. В корпусе также есть графитовая термопрокладка для предотвращения проблем вызванных нагревом и аккумуляторная батарея ёмкостью 345 мАч.Что касается самих AirPods 3, каждый наушник имеет новый датчик обнаружения кожи, аккумулятор на 0,133 Втч, динамик и пару микрофонов. Все компоненты распаяны последовательно на шлейфе FPC.