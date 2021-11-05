Компания iFixit опубликовала материал о разборке нового iPhone 13. Издание подтвердило озвученный ранее факт — ремонт смартфонов этой линейки вне авторизованного сервиса влечет необратимые последствия.
Ранее зарубежный YouTube-блогер провел эксперимент с модулями Face ID свежей линейки «яблочных» девайсов. Он разобрал два одинаковых оригинальных iPhone 13 и поменял их дисплеи местами. В результате девайсы отказались запускать Face ID. Из этого эксперимента блогер вывел тезис: заменить дисплей iPhone 13 вне авторизованного сервиса Apple будет очень проблематично.
Теперь издание iFixit, сотрудники которого специализируются на разборке и ремонте различной техники, подтвердило эту мысль. Они разобрали iPhone 13 Pro и провели несколько тестов и экспериментов. Оказалось, что замена дисплея смартфона на новый — даже на оригинальный — приводит к полному отключению Face ID.
Всё дело в микроконтроллере, который расположен прямо на модуле дисплея линейки iPhone 13. Этот чип является посредником между дисплеем и платой смартфона — модуль Face ID теперь «общается» с ней именно таким образом.
Получается, что сохранить Face ID в «тринашке» рабочим после замены дисплея можно только одним способом: «пересадить» этот чип со старого модуля на новый. Однако этот процесс относится к ремонту высокой сложности и однозначно недоступен в домашних условиях — за это возьмется даже не любая ремонтная мастерская. Очевидно, что Apple нашла новый скрытый способ навязать пользователям обращение именно в авторизованный сервисный центр.
Эта новость огорчит большинство пользователей iPhone 13. Дело в том, что ремонт в авторизованных сервисах зачастую в несколько раз дороже, чем в сторонних. Кроме того, нередки случаи, когда официального сервиса Apple поблизости от владельца iPhone просто нет.
К слову, ранее звучала и другая теория: по словам экспертов, такое конструктивное изменение сделано не ради того (или, как минимум, не только ради того), чтобы вынудить покупателей обращаться к «официалам». В это время Google решила пойти в противоположную сторону и значительно упростить процесс замены дисплея покупателям своих смартфонов
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Сервисы адаптируются
Не велика проблема.