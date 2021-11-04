На сентябрьской презентации Apple анонсировала шестое поколение компактных планшетов iPad mini, а 24 сентября гаджет поступил в продажу, после чего первые покупатели стали сообщать, что их устройства во время скроллинга отображают контент с эффектом «желейности». По всей видимости данная проблема вынудила компанию начать работу над улучшенной версией с приставкой «Pro».
Напомним суть проблемы, некоторые пользователи замечают, что iPad mini 6 во время скроллинга отображает контент с эффектом «желейности» и наблюдается «подтормаживание» выводимой на дисплей информации. Особенно часто это происходит в вертикальной эксплуатации гаджета. Компания Apple заявила, что это является нормальным поведением LCD-экрана из-за его особенности.
Позже специалисты из iFixit разобрали устройство и изучив его компоновку — нашли причину дефекта. По словам инженеров, проблема кроется в неправильном расположении контроллера управления экраном, который расположен вертикально, в то время как сама LCD-панель развёртывает изображение горизонтально, из-за чего происходит рассинхронизация рендеринга изображения в вертикальной эксплуатации устройства. Если пользоваться гаджетом в горизонтальной ориентации эффект «желе» пропадает. Apple могла бы избежать данной проблемы, установив в iPad mini 6 панель с вертикальной развёрткой как в iPhone и других планшетах компании.
По словам источника, эта проблема могла подтолкнуть компанию начать работу над планшетом iPad mini 6 Pro, который получит 8,3-дюймовый дисплей с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления 120 Гц. Помимо этого, устройство оснастят 4 ГБ оперативной памяти и более мощным чипом A15 Bionic, напомним, в нынешнем iPad mini 6 используется «задушенный» чип A15 Bionic. Также сообщается, что компания Samsung Display отправила Apple образец дисплея на 8,3-дюйма и частотой обновления 120 Гц.
Ресурс MacRumors заявил, что источник этой информации остаётся неизвестным. Поэтому рекомендуем относиться к ней с определенной долей скепсиса.
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Apple давным давно пора внедрять повышенную частоту обновления экрана на все устройства.