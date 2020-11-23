Наткнулся вчера в COD Warzone и на максимально правдивую картинку же (вся правда мелким шрифтом, что и само по себе также правда). pic.twitter.com/YuYM0ypmFl — Некстджен и Усиление (@turbojedi) November 22, 2020

«Зарядные устройства продаются отдельно. Программное обеспечение доступно в конце 2021 года. Срок службы батареи зависит от использования и конфигурации».







В королевской битве Call of Duty: Warzone обнаружили забавный плакат с отсылкой к модельному ряду iPhone 12. Он рекламирует три смартфона, а самое интересное, как зачастую бывает, спряталось под мелким шрифтом.На изображении демонстрируется три смартфона с разным размером экрана. Диагональ самого маленького — 5,4 дюйма соответствует iPhone 12 mini. Также в рекламе сообщается о новых цветах и современной оптике: 24-мегапиксельная основная камера с поддержкой записи видео в разрешении 6K с частотой 480 кадров в секунду.Самый забавный момент написан мелким шрифтом:Таким образом разработчики решили сделать отсылку к неоднозначному решению Apple. Напомним, в этом году компания перестала комплектовать модельный ряд смартфонов iPhone 12 адаптером питания и проводной гарнитурой EarPods.