Call of Duty
В королевской битве Call of Duty: Warzone обнаружили забавный плакат с отсылкой к модельному ряду iPhone 12. Он рекламирует три смартфона, а самое интересное, как зачастую бывает, спряталось под мелким шрифтом.

На изображении демонстрируется три смартфона с разным размером экрана. Диагональ самого маленького — 5,4 дюйма соответствует iPhone 12 mini. Также в рекламе сообщается о новых цветах и современной оптике: 24-мегапиксельная основная камера с поддержкой записи видео в разрешении 6K с частотой 480 кадров в секунду.

Самый забавный момент написан мелким шрифтом:
«Зарядные устройства продаются отдельно. Программное обеспечение доступно в конце 2021 года. Срок службы батареи зависит от использования и конфигурации».
Таким образом разработчики решили сделать отсылку к неоднозначному решению Apple. Напомним, в этом году компания перестала комплектовать модельный ряд смартфонов iPhone 12 адаптером питания и проводной гарнитурой EarPods.


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