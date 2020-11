Серия iPhone 2021 года

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020 г.)

iPod touch (7-го поколения)







Apple откажется от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus при запуске iOS 15 в следующем году. Об этом сообщает сайт MacRummors со ссылкой на The Verifier.Если эта информация подтвердится, это будет означать, что следующая версия мобильной операционной системы будет совместима со следующими устройствами Apple:В прошлом году тот же источник заявил, что iOS 14 будет последней версией операционки для iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, что неудивительно, поскольку Apple зачастую программно поддерживает устройства примерно в течение четырех или пяти лет после выпуска.Смартфоны iPhone 6s и 6s Plus были выпущены в сентябре 2015 года, а в марте 2016 года вышел iPhone SE. Ранее The Verifier точно предсказал, что iOS 14 будет совместима со всеми моделями iPhone и iPod touch, получившими iOS 13.Пока нет информации о том, какие iPad можно будет обновить до iPadOS 15. С наибольшей вероятностью можно отметить, что апдейт получат все планшеты Apple совместимые с iOS 14: iPad Air 2, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 4 и 5, iPad 5-го, 6-го и 7-го поколения и все модели iPad Pro.