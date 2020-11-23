Apple откажется от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus при запуске iOS 15 в следующем году. Об этом сообщает сайт MacRummors со ссылкой на The Verifier.
Если эта информация подтвердится, это будет означать, что следующая версия мобильной операционной системы будет совместима со следующими устройствами Apple:
- Серия iPhone 2021 года
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (2020 г.)
- iPod touch (7-го поколения)
Смартфоны iPhone 6s и 6s Plus были выпущены в сентябре 2015 года, а в марте 2016 года вышел iPhone SE. Ранее The Verifier точно предсказал, что iOS 14 будет совместима со всеми моделями iPhone и iPod touch, получившими iOS 13.
Пока нет информации о том, какие iPad можно будет обновить до iPadOS 15. С наибольшей вероятностью можно отметить, что апдейт получат все планшеты Apple совместимые с iOS 14: iPad Air 2, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 4 и 5, iPad 5-го, 6-го и 7-го поколения и все модели iPad Pro.
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Общеизвестно, что там одно и то же железо, один в один.
Будет бунт))
Кстати, в прошлом году тоже говорили, что SE не получит обновление. Но в итоге получил.
Скорее всего отлетит тоже, как в своё время iPhone 6 вместе с 5S
Разница в производительности там была минимальна, поэтому убрали и 5S, и 6
Изучил тесты, оказывается A10 на 35-45% превосходит A9
Ничего не менялось, рст, 15к
Так что не всегда экономия оправдана, сам знаешь)
И батарею лучше держать будет