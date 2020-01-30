LastPass объявила о том, что 29 февраля будет прекращена поддержка нативного приложения macOS. Компания предложила перейти на новую веб-версию, которая заменит старую.Согласно рассылке в электронной почте, LastPass вносит изменения, чтобы «обеспечить лучший опыт для клиентов», ссылаясь на политику разработки расширений для браузера Safari, которая подталкивает разработчиков к созданию и публикации расширений через приложения в магазине Mac App Store, вместо устаревшей галереи дополнений.Чтобы заменить нативное приложение, LastPass выпустит новое, которое будет поддерживать новую систему расширений, но это будет веб-приложение, «созданное с использованием технологий, используемых в других приложениях менеджера паролей». Такое решение, по словам компании, упростит поддержку на различных платформах.Один из недостатков такого перехода заключаются в том, что новое приложение не создано с применением инструментов для разработки ПО для Mac, поэтому визуально оно выглядит хуже по сравнению с нативной программой. Также стоит отметить отсутствие поддержки системных горячих клавиш. Пользователи старой версии могут продолжить её использование, но после 29 февраля она перестанет получать обновления.