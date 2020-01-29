



Аналитик Минг-Чи Куо раскрыл планы Apple — он рассказал, какие продукты эта компания собирается выпустить в первой половине 2020 года. Среди планируемых новинок — недорогой миниатюрный смартфон, гео-маячок, топовые беспроводные наушники, беспроводное зарядное устройство, обновлённые модели MacBook, а также новые модели планшетов iPad Pro.



iPhone



В марте Apple выпустит недорогой смартфон, который будет называться iPhone 9 или iPhone SE2. Он получит экран диагональю 4,7 дюйма, дизайн в духе iPhone 8, процессор Apple A13 (как у моделей серии iPhone 11), 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, накопитель 64 или 128 ГБ и сканер отпечатков пальцев Touch ID. Cмартфон выйдет в сером, серебристом и красном цвете, и ожидается, что будет стоить от 399 долларов.



AirTag



AirTag — небольшой гео-маячок, поддержка которого реализована в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. В эти смартфоны установлен чип U1, который обеспечивает обмен данными с другими устройствами и определяет их положение в пространстве. Запатентованная Apple система также предусматривает взаимодействие с камерой в режиме дополненной реальности: пользователь запускает на смартфоне приложение камеры и может увидеть отметку того места, где находится предмет, который нужно найти.



AirTag можно будет сопрягать с iPhone примерно так же легко, как наушники AirPods, колонку HomePod и любые другие устройства Apple. Через поиск в приложении «Локатор» можно увидеть местоположение этого гаджета.



Пользователь сможет купить любое количество гео-маячков и прикрепить их к тем вещам, которые боится потерять. Как только связь с вещью будет потеряна или она удалится от пользователя на определённое расстояние, на смартфон придёт уведомление. Пользователь также сможет отмечать «безопасные зоны» — уведомление не придёт, если оставить там вещь с маячком.



Так выглядит раздел для работы с AirTag в приложении «Локатор»:







iPad Pro



Обновлённые модели iPad Pro выйдут с экранами диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Габариты 11-дюймового планшета известны — 48×178,6×5,9 мм (толщина 7,8 мм, если учитывать выступ камеры). Обе модели будут работать с процессором Apple A13X, который получит небольшие улучшения в сравнении с Apple A13. В основной камере будет использован ToF-сенсор для улучшения качества съёмки и работы с дополненной реальностью.







Apple также выпустит Bluetooth-наушники класса Hi-End, новые модели MacBook Air и MacBook Pro с более производительными процессорами и улучшенными характеристиками, а также беспроводное зарядное устройство с поддержкой iPhone, AirPods и Apple Watch. Беспроводная зарядка будет гораздо более простой, чем так и не выпущенная AirPower, то есть не сможет одновременно заряжать несколько гаджетов.







