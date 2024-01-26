В каких странах Apple разрешила скачивать приложения на iPhone из других App Store

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С выходом первой бета-версии iOS 17.4 компания Apple объявила о появлении альтернативных магазинов приложений на iPhone. Всё это было сделано только ради соблюдения Закона о цифровых рынках ЕС, поэтому все изменения будут ограничены 27 странами.В начале марта Apple предоставит возможность установки приложений на iPhone из других сторов, но только в Евросоюзе. В число стран вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.В других странах, включая Россию, порядок установки и распространения приложений не изменится. Смена региона без физического нахождения на территории ЕС не поможет с обходом этих ограничений.Разумеется, ждать возможности установки банковских приложений новым способом в ближайшее время не стоит. К тому же, условия распространения программ в сторонних магазинах и их модерация намного жёстче, чем в текущем App Store.