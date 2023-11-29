Разработка собственных 5G-модемов Apple зашла в тупик

Фархад
Apple

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Apple прекратила разработку собственных 5G-модемов после нескольких неудачных попыток усовершенствовать модуль связи.

Источники в цепочке поставок, связанные с производством микросхем для модемов Apple, утверждают, что компании пришлось свернуть разработку из-за ряда проблем со стабильностью сигнала.

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Интересно, что ещё в сентябре журналисты The Wall Street Journal рассказали о проблемах, с которыми столкнулась Apple при разработке собственных модемов. В частности, они отметили «нереалистичные целями, неадекватное понимание связанных с этим проблем и непригодные прототипы».

Напомним, производитель iPhone приобрел большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов в 2019 году, а также нанял более тысячи инженеров из Qualcomm. Изначально Apple хотела перейти на собственные модемы к осени 2023 года, но, видимо, не судьба.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+4704
tellurian
Грустно. Столько денег они вложили в это направление.
час назад в 20:11
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